Vachement Belle, pour l’amour des vaches ferrandaises Salle des fêtes 72120 Saint-Calais Nantes Dimanche 8 février 2026, 14h30 10€

Une géniale déclaration d’amour aux vaches ferrandaises, qui ont bien failli disparaitre. Inspirée d’histoires vraies de paysans Auvergnats.

UN BEAU SPECTACLE POUR L’AMOUR DES VACHES FERRANDAISES

**Rosalie** aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti ! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises l’attendent. Qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ?

**C’est l’histoire d’une femme, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays.**

Un seule-en-scène authentique, captivant et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans auvergnats. De et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale. Un spectacle qui sent bon le foin et a les pattes sur terre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T16:00:00.000+01:00

06.84.85.84.99

Salle des fêtes 72120 Saint-Calais rue des halles Centre-Ville Nantes 44007 Loire-Atlantique



