Vachement belle Saint-Calais

Vachement belle

Les Halles Saint-Calais Sarthe

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

UN BEAU SPECTACLE POUR L’AMOUR DES VACHES FERRANDAISES

Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti ! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises l’attendent. Qui a le plus de caractère les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ? C’est l’histoire d’une femme, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays.

Un seule-en-scène authentique, captivant et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans auvergnats. De et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale. Un spectacle qui sent bon le foin et a les pattes sur terre !

TARIF 10€ à partir de 12 ans. .

Les Halles Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 85 84 99

