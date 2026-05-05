Vachement Dépaysant – La ferme des H’EIR’bes libres, La Ferme des H’EIR’bes Libres, Morainville-Jouveaux
Vachement Dépaysant – La ferme des H’EIR’bes libres, La Ferme des H’EIR’bes Libres, Morainville-Jouveaux samedi 6 juin 2026.
Vachement Dépaysant – La ferme des H’EIR’bes libres 6 et 7 juin La Ferme des H’EIR’bes Libres Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Depuis 2023, nos plantes aromatiques et médicinales sont cultivées en agriculture biologique et en traction animale grâce à Godzilla, notre cheval de trait. Tisanes, oxymels et pétillants naturels aux plantes…Tout est cultivé et transformé sur la ferme.Venez découvrir notre ferme, nos pratiques et notre passion , pour le plaisir de vos sens !
Au programme
SAMEDI 06 JUIN
18h : Visite de la ferme
19h30 : Projection du film « Croquantes » suivi d’un débat autour de la place des femmes dans le milieu agricole et rural, animé par le CIVAM et en présence d’agricultrices du groupe Agricultrices du CIVAM Allouville.
DIMANCHE 07 JUIN
10h : Accueil café
10h30 : Visite de la ferme
12h : Petite restauration à partir de produits et légumes bio et locaux accompagnée d’un concert acoustique de Clément David
14h : Conférence et discussion autour du thème « Comment les machines ont pris la terre », animé par Sylvain Brunier, sociologue et historien, chargé de recherche au CNRS
16h30 : Visite de la ferme
EN CONTINU
Buvette*, vente de produits de la ferme*, jeux et exposition de quelques photos de Charlotte Lakits, extrait d’ « Histoires de chez nous », Balades naturalistes proposée par l’association Les Noes
La Ferme des H’EIR’bes Libres Route de croisette 27260 Morainville-Jouveaux Morainville-Jouveaux 27260 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesheirbeslibres@fdn.fr »}]
Vachement Dépaysant est un événement annuel organisé par les CIVAM normands. Cette année, 24 fermes ouvrent leurs portes sur tout le territoire de la Normandie. Visite de ferme Place des femmes dans l’agriculture
CIVAM Allouville