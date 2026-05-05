Vachement Dépaysant – La ferme des H’EIR’bes libres, La Ferme des H’EIR’bes Libres, Morainville-Jouveaux

Vachement Dépaysant – La ferme des H’EIR’bes libres 6 et 7 juin La Ferme des H’EIR’bes Libres Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Depuis 2023, nos plantes aromatiques et médicinales sont cultivées en agriculture biologique et en traction animale grâce à Godzilla, notre cheval de trait. Tisanes, oxymels et pétillants naturels aux plantes…Tout est cultivé et transformé sur la ferme.Venez découvrir notre ferme, nos pratiques et notre passion , pour le plaisir de vos sens !

Au programme

SAMEDI 06 JUIN

18h : Visite de la ferme

19h30 : Projection du film « Croquantes » suivi d’un débat autour de la place des femmes dans le milieu agricole et rural, animé par le CIVAM et en présence d’agricultrices du groupe Agricultrices du CIVAM Allouville.

DIMANCHE 07 JUIN

10h : Accueil café

10h30 : Visite de la ferme

12h : Petite restauration à partir de produits et légumes bio et locaux accompagnée d’un concert acoustique de Clément David

14h : Conférence et discussion autour du thème « Comment les machines ont pris la terre », animé par Sylvain Brunier, sociologue et historien, chargé de recherche au CNRS

16h30 : Visite de la ferme

EN CONTINU

Buvette*, vente de produits de la ferme*, jeux et exposition de quelques photos de Charlotte Lakits, extrait d’ « Histoires de chez nous », Balades naturalistes proposée par l’association Les Noes

La Ferme des H’EIR’bes Libres Route de croisette 27260 Morainville-Jouveaux Morainville-Jouveaux 27260 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesheirbeslibres@fdn.fr »}]

Vachement Dépaysant est un événement annuel organisé par les CIVAM normands. Cette année, 24 fermes ouvrent leurs portes sur tout le territoire de la Normandie. Visite de ferme Place des femmes dans l’agriculture

CIVAM Allouville