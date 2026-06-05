Vachement dépaysant > Le jardin du trèfle Ferme Le Jardin du Trèfle Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Vachement dépaysant > Le jardin du trèfle

Ferme Le Jardin du Trèfle 16 route des Réfractaires Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

C’est l’occasion de vous montrer les coulisses de la ferme où nous transformons une partie du lait cru en Tome et fromages frais troupeau d’une vingtaine de vaches montbéliardes au champ toute l’année,

étable, fromagerie, cave d’affinage et boutique.

Au programme des visites, des ateliers, un repas partagé, et on clôture en spectacle. Réservez vite au 06 22 89 57 35 ! .

Ferme Le Jardin du Trèfle 16 route des Réfractaires Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 22 89 57 35 jardindutrefle@gmail.com

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English : Vachement dépaysant > Le jardin du trèfle

L’événement Vachement dépaysant > Le jardin du trèfle Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts