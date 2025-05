Vachement (dé)paysan(t) – Impasse du Stade Monchy-sur-Eu, 7 juin 2025 15:00, Monchy-sur-Eu.

Seine-Maritime

Vachement (dé)paysan(t) Impasse du Stade Chèvrerie de la Forêt d'Eu<< Monchy-sur-Eu Seine-Maritime Tarif : - - Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : Samedi Samedi 2025-06-07 15:00:00 fin : 2025-06-08 20:00:00 Date(s) : 2025-06-07 Venez rencontrer nos bêêêêlles chèvres alpines ! Avec ma fille Marion, nous les élevons avec beaucoup d'amour et transformons leur lait en fromages et en cosmétiques que nous vendons sur les marchés et à la ferme, avec d'autres produits locaux. La chèvrerie est ouverte au public les mercredis et samedis ! SAMEDI (après-midi) de 15h à 20h Dès 15h marché artisanal. Vers 17h traite des chèvres. En continu visite libre de la chèvrerie (à partir de 15h). 20h spectacle imitation de Maria Bodin ! DIMANCHE (toute la journée) de 10h à 18h Dès 10h marché artisanal. Dès 12h foodtruck. Vers 17h traite des chèvres. À ne pas manquer ! foodtruck Dimanche midi Friterie Jean Jean chez Julien En famille ou entre amis, sur place ou à emporter, accordez-vous une pause pour déguster nos frites fraîches ! En continu visite libre de la chèvrerie.

Come and meet our young Alpine goats! With my daughter Marion, we raise them with a lot of love and transform their milk into cheese and cosmetics that we sell at markets and at the farm, along with other local products. The goat farm is open to the public on Wednesdays and Saturdays!

SATURDAY (afternoon) from 3pm to 8pm

From 3pm: ?craft?market.

Around 5pm: goat milking.

Continuous: free tour of the goat farm (from 3pm).

8pm: ?Maria Bodin? imitation show!

SUNDAY (all day) from 10am to 6pm

From 10am: ?craft?market.

From 12pm: ?foodtruck.

Around 5pm: goat milking.

Don’t miss! foodtruck Sunday lunchtime Friterie Jean Jean chez Julien: « With family or friends, on the spot or to take away, take a break to enjoy our fresh fries! »

Continuous: free tour of the goat farm.

German :

Zusammen mit meiner Tochter Marion züchten wir sie mit viel Liebe und verarbeiten ihre Milch zu Käse und Kosmetika, die wir auf Märkten und ab Hof zusammen mit anderen lokalen Produkten verkaufen. Der Ziegenhof ist mittwochs und samstags für die Öffentlichkeit geöffnet!

Samstag (Nachmittag) von 15 bis 20 Uhr

Ab 15 Uhr: Handwerkermarkt.

Gegen 17 Uhr: Melken der Ziegen.

Fortlaufend:?freie Besichtigung des Ziegenhofs? (ab?15 Uhr).

20 Uhr: Maria-Bodin-Imitationsshow!

SONNTAG (ganzer Tag) von 10 bis 18 Uhr

Ab 10 Uhr: Kunsthandwerksmarkt.

Ab 12 Uhr:?Foodtruck.

Gegen 17 Uhr: Melken der Ziegen.

Nicht verpassen! foodtruck Sonntagmittag Friterie Jean Jean chez Julien: « Mit der Familie oder mit Freunden, vor Ort oder zum Mitnehmen, gönnen Sie sich eine Pause, um unsere frischen Pommes frites zu probieren! »

Durchgehend:?freie Besichtigung?des?Ziegenhofs.

Italiano :

Insieme a mia figlia Marion, le alleviamo con tanto amore e trasformiamo il loro latte in formaggio e cosmetici, che vendiamo ai mercati e in fattoria, insieme ad altri prodotti locali. La fattoria delle capre è aperta al pubblico il mercoledì e il sabato!

SABATO (pomeriggio) dalle 15.00 alle 20.00

Dalle 15:00: mercatino dell’artigianato.

Intorno alle 17: mungitura delle capre.

Continua: visita gratuita della fattoria delle capre (dalle 15.00).

ore 20.00: spettacolo di imitazione di Maria Bodin!

DOMENICA (tutto il giorno) dalle 10.00 alle 18.00

Dalle 10: mercatino dell’artigianato.

Dalle 12: foodtruck.

Intorno alle 17: mungitura delle capre.

Non mancate! foodtruck Domenica a pranzo Friterie Jean Jean chez Julien: « In famiglia o con gli amici, da mangiare o da portare via, fate una pausa e gustate le nostre patatine fritte fresche!

Continua: visita gratuita dell’allevamento di capre.

Espanol :

Venga a conocer a nuestras jóvenes cabras alpinas! Junto con mi hija Marion, las criamos con mucho amor y transformamos su leche en queso y cosméticos, que vendemos en los mercados y en la granja, junto con otros productos locales. La granja de cabras está abierta al público los miércoles y sábados!

SÁBADO (tarde) de 15h a 20h

A partir de las 15 h: mercado artesanal.

Hacia las 17 h: ordeño de cabras.

Continuación: visita gratuita de la granja de cabras (a partir de las 15 h).

20.00 h: ¡espectáculo de imitación de Maria Bodin!

DOMINGO (todo el día) de 10.00 a 18.00 h

A partir de las 10 h: mercado artesanal.

A partir de las 12 h: foodtruck.

Hacia las 17 h: ordeño de cabras.

¡No se lo pierda! foodtruck Domingo al mediodía Friterie Jean Jean chez Julien: « En familia o con amigos, para comer en casa o para llevar, ¡haga una pausa y disfrute de nuestras patatas fritas frescas!

Continuación: visita gratuita de la granja de cabras.

