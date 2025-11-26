VACHER – EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT – VACHER – EN ATTENDANT L INSTANT PRESENT – THEATRE A L’OUEST Rouen

VACHER – EN ATTENDANT L’INSTANT PRESENT – VACHER – EN ATTENDANT L INSTANT PRESENT Début : 2025-11-26 à 19:00. Tarif : – euros.

Depuis toujours Grégory Vacher s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine télé loisirs ? vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ? il ne sait pas … Il explore sans cesse… il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro.En l’écoutant raconter ses aventures aussi drôles qu’improbables c’est peut être vous qui trouverez la recette du bonheur, qui sait ?Grégory Vacher était Co animateur sur les matinales de Fun radio et NRJ pendant 14 ans aux côtés de Manu Lévy puis Bruno Guillonil est aussi l’auteur de Vérino pour lequel il fait ses premières parties – actuellement en tournée.

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76