Vachettes ballots Route de la Massane Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 14h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de la Massane Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Assistez à une course de vachettes ballots à la Manade Caillan à Saint-Rémy-de-Provence, le dimanche 30 novembre à 14h !

Afin de conserver les traditions et pour soutenir notre élevage local, le Club Taurin des Alpilles vous propose une nouvelle animation de vachettes ballots.



Suite au succès rencontré par le précédent événement, la Manade Caillan vous accueille le dimanche 30 novembre pour assister à une course de 10 vaches dans ses arènes. .

Route de la Massane Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55

English :

Come and watch a race featuring young cows at the Manade Caillan in Saint-Rémy-de-Provence on Sunday 30 November at 2pm!

German :

Seien Sie dabei, wenn am Sonntag, den 30. November um 14 Uhr in der Manade Caillan in Saint-Rémy-de-Provence ein Stierlauf stattfindet!

Italiano :

Partecipate alla corsa delle mucche alla Manade Caillan di Saint-Rémy-de-Provence domenica 30 novembre alle 14:00!

Espanol :

Participe en una carrera de vacas en la Manade Caillan de Saint-Rémy-de-Provence el domingo 30 de noviembre a las 14:00 horas

