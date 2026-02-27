Vaclav Manga Awards Bibliothèque Václav Havel Paris
Vaclav Manga Awards Bibliothèque Václav Havel Paris mardi 10 mars 2026.
Pour
la 3e année consécutive, les membres du club manga de la bibliothèque
se sont réunis pour vous présenter les Vaclav Manga Awards, le prix
manga de la bibliothèque Vaclav Havel : venez découvrir et voter pour
vos mangas préférés dans nos deux sélections, moins de 12 ans et plus de
12 ans !
Les
titres sélectionnés sont disponibles sur place : vous pourrez en
profiter pour découvrir l’exposition manga réalisée par le club, une
sélection de leurs œuvres dessinées (et les dessins lauréats de notre
concours annuel), et bien sûr, le fonds manga de la bibliothèque.
Retrouvez
nous ensuite le 13 juin 2026 à la fête de clôture, où seront annoncés
les résultats au terme d’une grande journée d’ateliers, de jeux et de
cadeaux à gagner !
Le prix manga de la bibliothèque Vaclav Havel est de retour !
Du mardi 10 mars 2026 au samedi 30 mai 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
+33140386540
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Václav Havel et trouvez le meilleur itinéraire