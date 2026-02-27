Vaclav Manga Awards Bibliothèque Václav Havel Paris

Pour

la 3e année consécutive, les membres du club manga de la bibliothèque

se sont réunis pour vous présenter les Vaclav Manga Awards, le prix

manga de la bibliothèque Vaclav Havel : venez découvrir et voter pour

vos mangas préférés dans nos deux sélections, moins de 12 ans et plus de

12 ans !

Les

titres sélectionnés sont disponibles sur place : vous pourrez en

profiter pour découvrir l’exposition manga réalisée par le club, une

sélection de leurs œuvres dessinées (et les dessins lauréats de notre

concours annuel), et bien sûr, le fonds manga de la bibliothèque.

Retrouvez

nous ensuite le 13 juin 2026 à la fête de clôture, où seront annoncés

les résultats au terme d’une grande journée d’ateliers, de jeux et de

cadeaux à gagner !

Du mardi 10 mars 2026 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540



