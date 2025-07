VACQUIÈRES EN FÊTE Vacquières

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-26

2025-07-25

Ambiance estivale garantie pour cette soirée exceptionnelle aux couleurs d’Ibiza !

Au programme DJ set enflammé, light show spectaculaire et une atmosphère électrisante pour faire vibrer le village jusqu’au bout de la nuit.

Vacquières 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 00 07

English :

Summer ambience guaranteed for this exceptional evening in the colors of Ibiza!

A fiery DJ set, a spectacular light show and an electrifying atmosphere will keep the village buzzing until the end of the night.

German :

Diese außergewöhnliche Party in den Farben Ibizas garantiert eine sommerliche Atmosphäre!

Auf dem Programm stehen ein feuriges DJ-Set, eine spektakuläre Lichtshow und eine elektrisierende Atmosphäre, um das Dorf bis zum Ende der Nacht in Schwingung zu versetzen.

Italiano :

Atmosfera estiva garantita per questa eccezionale serata all’insegna dei colori di Ibiza!

In programma: un DJ set infuocato, uno spettacolare spettacolo di luci e un’atmosfera elettrizzante che farà vibrare il villaggio fino alla fine della serata.

Espanol :

Un ambiente veraniego garantizado para esta velada excepcional con los colores de Ibiza

En el programa: un ardiente DJ set, un espectacular espectáculo de luces y un ambiente electrizante para mantener el pueblo en ebullición hasta el final de la noche.

