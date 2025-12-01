Vac’sports Grands Jeux Trégunc

Vac’sports Grands Jeux

Halle des sports Alice Milliat Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Vac’sports pendant les vacances de décembre Séances d’activités physiques, gratuites, pour les enfants proposées par la ville de Trégunc .

Rendez-vous à la Halle des sports Alice Milliat à 10h. .

Halle des sports Alice Milliat Trégunc 29910 Finistère Bretagne

