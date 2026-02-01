Vac’sports Tir à l’arc Trégunc

Vac’sports Tir à l’arc

Halle des sports Alice Milliat Trégunc Finistère

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20

Initiation et découverte sportive gymnastique, ultimate frisbee, cirque, tir à l’arc.

Les 16, 17, 19 et 20 février.

Public de 6 à 11 ans.

Gratuit, sans réservation. .

Halle des sports Alice Milliat Trégunc 29910 Finistère Bretagne

