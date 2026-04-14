Vadans

Vadans en musique

Vadans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre de la fête de la musique 2026

Organisée par la MJC de Vadans .

Vadans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 22 01 commune.vadans39@wanadoo.fr

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English : Vadans en musique

L’événement Vadans en musique Vadans a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA