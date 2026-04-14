Vadans en musique Vadans
Vadans en musique Vadans vendredi 26 juin 2026.
Vadans
Vadans en musique
Vadans Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre de la fête de la musique 2026
Organisée par la MJC de Vadans .
Vadans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 22 01 commune.vadans39@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vadans en musique
L’événement Vadans en musique Vadans a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA