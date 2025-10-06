VADEMECUM – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

VADEMECUM Début : 2026-03-04 à 15:00. Tarif : – euros.

Vademecum c’est une échappée dans l’imaginaire d’un homme dans sa salle de bain. Dans cet espace de l’intime, il s’étonne de pouvoir s’amuser autant avec si peu.Des objets du quotidien se transforment en compagnons de voyage intergalactiques.A force de bruitages plus ou moins réalistes, de rencontres plus ou moins extraordinaires, il s’envole pour une aventure cosmico-comiquo-initiatique vers l’un fini et pas trop loin d’ici.“D’après les tibétains, ce ne sont point les êtres animés seulement qui sont susceptibles d’être “possédés”, les objets insensibles peuvent le devenir également!”Compagnie Les hommes sensibles.Science fiction et théâtre d’objets dans une salle de bain.A partir de 6 ans. Durée 50 minutes.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05