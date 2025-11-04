VADEMECUM ESPACE JOB Toulouse

VADEMECUM

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Vademecum c’est une échappée dans l’imaginaire d’un homme dans sa salle de bain. Dans cet espace de l’intime il s’étonne de pouvoir s’amuser autant avec si peu.

Des objets du quotidien se transforment en compagnons de voyage intergalactiques. A force de bruitages plus ou moins réalistes, de rencontres plus ou moins extraordinaires, il s'envole pour une aventure cosmico-comiquo-initiatique vers l'un fini et pas trop loin d'ici.

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 98 72 espacejob@mairie-toulouse.fr

English :

Vademecum is an escape into the imagination of a man in his bathroom. In this intimate space, he marvels at being able to have so much fun with so little.

German :

Vademecum ist eine Flucht in die Vorstellungswelt eines Mannes in seinem Badezimmer. In diesem intimen Raum wundert er sich, dass er mit so wenig so viel Spaß haben kann.

Italiano :

Vademecum è una fuga nell’immaginazione di un uomo nel suo bagno. In questo spazio intimo, si stupisce di potersi divertire così tanto con così poco.

Espanol :

Vademecum es una escapada a la imaginación de un hombre en su cuarto de baño. En este espacio íntimo, se asombra de poder divertirse tanto con tan poco.

