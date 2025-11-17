Va’Drouille Atelier Créatif Dontreix

Va’Drouille Atelier Créatif

Salle des Fêtes Dontreix Creuse

Ateliers créatif

Venez confectionner votre carnet, avec du beau papier et une technique sans colle!

A partir de 8 ans, participation minimum souhaité de 5€ pour la préparation et les matériaux.

Inscription préférable

Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com ou au 06 76 21 16 87 (Aurélie)

Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .

Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 16 87

