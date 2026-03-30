Va’Drouille Atelier de Fabrication de carnet Dontreix
Va’Drouille Atelier de Fabrication de carnet Dontreix lundi 20 avril 2026.
Va’Drouille Atelier de Fabrication de carnet
Salle des Fêtes Dontreix Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
ATELIER DE FABRICATION DE CARNET
Venez confectionner votre carnet, avec du beau papier et une technique sans colle ! A partir de 8 ans, participation min souhaitée de 5€ pour la préparation et les matériaux. Avec Aurélie (Inscriptions préférables au 06 76 21 16 87)
Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com
Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .
Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 16 87
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English : Va’Drouille Atelier de Fabrication de carnet
L’événement Va’Drouille Atelier de Fabrication de carnet Dontreix a été mis à jour le 2026-03-26 par Marche et Combraille en Aquitaine
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