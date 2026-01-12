Va’Drouille BAL FOLK Dontreix

Va’Drouille BAL FOLK

Salle des Fêtes Dontreix Creuse

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

* le Bal Folk et Atelier danse du 24 janvier 2026

1er évènement organisé par l’association Va’Drouille avec au PROGRAMME

17h30 Atelier Valses irrégulières animé par l’Air Inconnu (durée de l’atelier 2h)

19h30 Ouverture de la salle, buvette et restauration (options pour tout le monde carné, vg, vegan!)

20h30 Début du BAL avec E1000ie en 1ère partie

22h30 L’Air Inconnu en 2ème partie

00h30 Boeuf

Adresse Salle des fêtes de Dontreix (Centre Bourg, Route de Charensat)

TARIFS

Atelier Valses Irrégulières 10€

Entrée bal tarif base (pour qu’on rentre dans nos frais) 16€

Entrée bal tarif soutien (pour qu’on organise d’autres bals) 20€

Entrée -15 ans gratuit

Des places en nombre limité seront mises en vente sur place le soir, réservation conseillée sur HelloAsso

Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com

Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .

Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

