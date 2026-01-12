Va’Drouille BAL FOLK Dontreix
Salle des Fêtes Dontreix Creuse
* le Bal Folk et Atelier danse du 24 janvier 2026
1er évènement organisé par l’association Va’Drouille avec au PROGRAMME
17h30 Atelier Valses irrégulières animé par l’Air Inconnu (durée de l’atelier 2h)
19h30 Ouverture de la salle, buvette et restauration (options pour tout le monde carné, vg, vegan!)
20h30 Début du BAL avec E1000ie en 1ère partie
22h30 L’Air Inconnu en 2ème partie
00h30 Boeuf
Adresse Salle des fêtes de Dontreix (Centre Bourg, Route de Charensat)
TARIFS
Atelier Valses Irrégulières 10€
Entrée bal tarif base (pour qu’on rentre dans nos frais) 16€
Entrée bal tarif soutien (pour qu’on organise d’autres bals) 20€
Entrée -15 ans gratuit
Des places en nombre limité seront mises en vente sur place le soir, réservation conseillée sur HelloAsso
Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com
Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .
Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine
