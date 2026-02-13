Vadrouille botanique, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-de-Valériscle

Vadrouille botanique Samedi 7 mars, 13h30 Saint-Jean-de-Valériscle Gard

Sortie gratuite (adhésion de 5 euros possible)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Rencontre avec des arbres champions de la résistance, dont les astuces leur permettent d’arborer leur parure verte tout au long de l’année.

En pratique : 4, 6 km max, 113 m de dénivelé.

Organsié par les Mutines Indigènes

Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 18 10 29 »}, {« type »: « email », « value »: « lesmutinesindigenes@etik.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://asso.alternaweb.org/lesmutinesindigenes/ »}]

Sur le thème “Le manteau vert de l’hiver”, avec Les Mutines Indigènes.