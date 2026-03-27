Vadrouille du Parc à Saigneville Saigneville

Vadrouille du Parc à Saigneville

Rue de l’Église Saigneville Somme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

[Patrimoine nature gastronomie]

La Vadrouille du Parc revient pour le printemps !

Vadrouillons dans le village de Saigneville, commune où l’eau est omniprésente le canal de la Somme, la rivière Trie, ses marais, ses sources, ont façonné le paysage au fil des siècles. Histoire de la commune, architecture traditionnelle, faune et flore des marais seront au programme de cette nouvelle vadrouille du Parc de 3.5 km qui s’achèvera à la Guinguette de Petit-Port avec un repas spécialement concocté pour l’occasion.

Au menu

– une balade guidée de 3.5 km accessible à tous

– un repas avec entrée (rillettes de porc ou houmous) plat (fish and chips ou flamiche aux poireaux) dessert (crêpe ou gaufre et sa boule de glace) une bouteille de vin pour 4 personnes

Bon à savoir

Tarif 30€ personne

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Rdv devant l’église Saint-Fuscien, rue de la Place, 80230 Saigneville

[Patrimoine nature gastronomie]

La Vadrouille du Parc revient pour le printemps !

Vadrouillons dans le village de Saigneville, commune où l’eau est omniprésente le canal de la Somme, la rivière Trie, ses marais, ses sources, ont façonné le paysage au fil des siècles. Histoire de la commune, architecture traditionnelle, faune et flore des marais seront au programme de cette nouvelle vadrouille du Parc de 3.5 km qui s’achèvera à la Guinguette de Petit-Port avec un repas spécialement concocté pour l’occasion.

Au menu

– une balade guidée de 3.5 km accessible à tous

– un repas avec entrée (rillettes de porc ou houmous) plat (fish and chips ou flamiche aux poireaux) dessert (crêpe ou gaufre et sa boule de glace) une bouteille de vin pour 4 personnes

Bon à savoir

Tarif 30€ personne

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Rdv devant l’église Saint-Fuscien, rue de la Place, 80230 Saigneville .

Rue de l’Église Saigneville 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Heritage nature gastronomy]

The Vadrouille du Parc is back for spring!

Let’s take a stroll through the village of Saigneville, a commune where water is omnipresent: the Somme canal, the Trie river, its marshes and springs have shaped the landscape over the centuries. The history of the commune, traditional architecture, marsh fauna and flora will be on the program of this new 3.5 km mop of the Park, which will end at the Guinguette de Petit-Port with a meal specially concocted for the occasion.

On the menu

– a 3.5 km guided walk open to all

– a meal with starter (pork rillettes or hummus) main course (fish and chips or leek flamiche) dessert (crêpe or waffle with a scoop of ice cream) a bottle of wine for 4 people

Good to know

Price: 30? person

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Meeting point in front of Saint-Fuscien church, rue de la Place, 80230 Saigneville

L’événement Vadrouille du Parc à Saigneville Saigneville a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Somme 3 Vallées