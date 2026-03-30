Va’Drouille Fin de saison Dontreix
Va’Drouille Fin de saison Dontreix samedi 27 juin 2026.
Va’Drouille Fin de saison
Salle des Fêtes Dontreix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
FIN DE SAISON
On vous invite à venir fêter la fin de notre première année d’activités sur la place de Dontreix à 16h le samedi 27 juin, autour de jeux de pétanque, palet, molky. Un moment de partage pour tout.es !
Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com ou au 06 76 21 16 87 (Aurélie)
Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .
Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine va.drouille.023@gmail.com
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English : Va’Drouille Fin de saison
L’événement Va’Drouille Fin de saison Dontreix a été mis à jour le 2026-03-26 par Marche et Combraille en Aquitaine
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