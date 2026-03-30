Va’Drouille Rondes Dontreix

Va'Drouille Rondes Salle des Fêtes Dontreix 2026-05-04

Va’Drouille Rondes Dontreix lundi 4 mai 2026.

Va’Drouille Rondes

Salle des Fêtes Dontreix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

RONDES

Ron d’argenton, bal limousine et autres rondes avec Coralie

Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com
Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix   .

Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine   va.drouille.023@gmail.com

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English : Va’Drouille Rondes

L’événement Va’Drouille Rondes Dontreix a été mis à jour le 2026-03-26 par Marche et Combraille en Aquitaine

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