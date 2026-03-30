Va’Drouille Rondes Dontreix
Va’Drouille Rondes Dontreix lundi 4 mai 2026.
Va’Drouille Rondes
Salle des Fêtes Dontreix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
RONDES
Ron d’argenton, bal limousine et autres rondes avec Coralie
Contact et renseignements: va.drouille.023@gmail.com
Proposé avec le soutien de la commune de Dontreix .
Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine va.drouille.023@gmail.com
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English : Va’Drouille Rondes
L’événement Va’Drouille Rondes Dontreix a été mis à jour le 2026-03-26 par Marche et Combraille en Aquitaine
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