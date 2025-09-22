Va’Drouille Soirées Jeux Dontreix
Va’Drouille Soirées Jeux
Salle des Fêtes Dontreix Creuse
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
2025-09-22 2025-12-15
Soirées jeux
22/09 Jeux de plateaux
Plusieurs jeux à découvrir, accessibles à partir de 10 ans, environ 45 minutes par partie avec Rebecca.
15/2 Jeux à rôles cachés
Quelques parties de bluff et déduction avec Coralie
Contact et renseignements:
va.drouille.023@gmail.com ou au 06 75 21 16 87 .
Salle des Fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 16 87
