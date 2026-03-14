VAFFANCULO !! Théâtre Le Paradis Théâtre Le Paradis Périgueux
VAFFANCULO !! Théâtre Le Paradis Théâtre Le Paradis Périgueux samedi 28 mars 2026.
VAFFANCULO !! Théâtre Le Paradis
Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cie Lazzi Zanni
Distribution Texte et interprétation Fabien Bassot
Tarif 10,00 € | Tarif réduit 8,00 €
*vaffanculo est une expression que vous entendrez le plus souvent dans le registre des insultes en Italien, dans les films ou les séries. C’est le merde ! ou putain ! français, le shit anglais ou le fuck américain. Vulgaire et populaire à la fois, vaffanculo est le roi des insultes à utiliser tout de même avec modération… .
Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93
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English : VAFFANCULO !! Théâtre Le Paradis
L’événement VAFFANCULO !! Théâtre Le Paradis Périgueux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Communal de Périgueux