Vagabondage et Portes Ouvertes – Vagabonde Cycles Chatuzange-le-Goubet, 24 mai 2025 10:00, Chatuzange-le-Goubet.

Drôme

Vagabondage et Portes Ouvertes Vagabonde Cycles 21A rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Vagabonde Cycles vous invite à son 1er Vagabondage ! La journée débutera avec une balade conviviale à vélo puis des portes ouvertes de l’atelier avec une démonstration de soudure ! Venez nombreux !

Vagabonde Cycles 21A rue des Monts du Matin

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 28 61 00 contact@vagabondecycles.com

English :

Vagabonde Cycles invites you to its 1st Vagabondage! The day will start with a friendly bike ride, followed by an open house at the workshop with a welding demonstration! Come one, come all!

German :

Vagabonde Cycles lädt Sie zu seiner 1. Vagabondage ein! Der Tag beginnt mit einer geselligen Fahrradtour, gefolgt von einem Tag der offenen Tür der Werkstatt mit einer Schweißvorführung! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Vagabonde Cycles vi invita al suo 1° Vagabondage! La giornata inizierà con una pedalata amichevole, seguita da una giornata di apertura dell’officina con una dimostrazione di saldatura! Non dimenticate di venire!

Espanol :

¡Vagabonde Cycles te invita a su 1er Vagabondage! El día comenzará con un paseo amistoso en bicicleta, seguido de una jornada de puertas abiertas en el taller con una demostración de soldadura ¡Le esperamos!

