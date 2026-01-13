Vagabondages & Conversations L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot

Vagabondages & Conversations

Discussion dansée — Durée 1h10 — Dès 10 ans

Deux voix qui bougent et deux corps qui parlent pour philosopher joyeusement autour du vivant.

Il était écrit que Christian Ubl, ce chorégraphe autrichien d’origine et français d’adoption, et Gilles Clément, ce paysagiste réputé pour ses concepts de jardin en mouvement , de jardin planétaire et de tiers-paysage , finiraient un jour par se rencontrer, tant le brassage et le déplacement ont marqué leurs destins respectifs.

La rencontre a bien eu lieu et a donné naissance à ce spectacle hybride écrit à quatre mains (et pour quatre pieds) aux allures de pièce philosophique, une pièce au cours de laquelle Gilles parle (mais pas de n’importe quoi de l’eau, du temps, des théories de l’évolution par le prisme des girafes) pendant que Christian danse (mais pas n’importe comment en s’inspirant des gestes méticuleux du soigneux jardinier) avant que Gilles ne bouge son corps et que Christian ne prenne à son tour la parole. Cette discussion dansée ou ce jardinage scénique, comme vous voulez, célèbre donc avec beaucoup de poésie et une bonne dose d’humour la création, qu’elle soit artistique ou biologique puisque, pour ces deux-là, c’est kif kif bourricot… .

