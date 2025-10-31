Vagabondanse route de Sainte-Colombe Saints-en-Puisaye

Vagabondanse route de Sainte-Colombe Saints-en-Puisaye vendredi 31 octobre 2025.

route de Sainte-Colombe Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

2025-10-31

Le groupe Vagabondanse propose un répertoire de chansons poétiques avec des textes du poète paysan René DAUDAN et de la chanteuse Céline LETIENNE qui parlent d’amour et de la terre. Poèmes et bohème est un voyage musical avec des airs lyriques, celtiques, arabo-andalous… Les sons envoutants du hand pan, du violoncelle et des chants harmonisés à 2 ou 3 voix se mêlent aux rythmes des percussions, des cuivres et des instruments à cordes. .

route de Sainte-Colombe Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr

