Vagabondanse route de Sainte-Colombe Saints-en-Puisaye
Vagabondanse route de Sainte-Colombe Saints-en-Puisaye vendredi 31 octobre 2025.
Vagabondanse
route de Sainte-Colombe Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Le groupe Vagabondanse propose un répertoire de chansons poétiques avec des textes du poète paysan René DAUDAN et de la chanteuse Céline LETIENNE qui parlent d’amour et de la terre. Poèmes et bohème est un voyage musical avec des airs lyriques, celtiques, arabo-andalous… Les sons envoutants du hand pan, du violoncelle et des chants harmonisés à 2 ou 3 voix se mêlent aux rythmes des percussions, des cuivres et des instruments à cordes. .
route de Sainte-Colombe Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr
