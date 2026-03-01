Vagabondanse Le chat qui rêve Tonnerre

Vagabondanse

Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un voyage musical entre la France, l’Italie et le Brésil. Trois musiciens, deux voix et des chansons valsantes et swinguantes pour célébrer le retour du printemps. .

Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87

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English :

L’événement Vagabondanse Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois