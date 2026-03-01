Vagabondanse Le chat qui rêve Tonnerre
Vagabondanse Le chat qui rêve Tonnerre samedi 28 mars 2026.
Vagabondanse
Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Un voyage musical entre la France, l’Italie et le Brésil. Trois musiciens, deux voix et des chansons valsantes et swinguantes pour célébrer le retour du printemps. .
Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87
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English :
L’événement Vagabondanse Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois