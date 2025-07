Vagabonds de la baie Excursion soirée à l’île de Batz Roscoff

Vagabonds de la baie Excursion soirée à l'île de Batz Roscoff jeudi 17 juillet 2025.

Vagabonds de la baie Excursion soirée à l’île de Batz

Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-08-14

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Une escapade à l’île de Batz, en dehors des horaires des vedettes de l’île, avec une excursion et une dégustation d’algue.

Venez découvrir les merveilles du chenal de l’île de Batz, son histoire et sa faune. Nous passerons au plus près de la côte en côtoyant les rochers. et vous apprendrez également à reconnaître les algues et à les cuisiner… Une dégustation est offerte.

Ceux qui veulent pourront faire escale à l’île de Batz et rentrer par leurs propres moyens.

(excursion à vitesse réduite afin de respecter les règles de navigations)

durée 2h

Prévoyez des vêtements chauds.

Des jumelles et des coupes vents sont à la disposition des passagers. .

Quai Charles de Gaulle Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 33 00 65 01

