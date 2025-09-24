VAGABUNDUS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

VAGABUNDUS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mercredi 24 septembre 2025.

VAGABUNDUS Début : 2025-09-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Vagabundus Idio Chichava Avec « Vagabundus », le chorégraphe mozambicain Idio Chichava signe une création puissante où migration et identité se conjuguent au rythme des corps en mouvement.Treize danseurs et danseuses, infatigables, explorent ce qui nous lie : l’énergie du collectif, la mémoire des origines, la puissance du partage. La migration est aussi ancienne que l’humanité, mais comment la percevons-nous vraiment ? Souvent réduite à des chiffres, des crises ou des frontières, elle est pourtant un mouvement profondément humain. À travers « Vagabundus », Idio Chichava explore ce phénomène par le prisme du corps. Puisant dans les rituels du peuple Makondé, il fait de la danse et du chant une seule et même langue, un souffle commun. Entre traditions et influences contemporaines, le plateau devient un espace de célébration brute, où voix et gestes s’entrelacent dans une intensité vibrante. La scène est une terre d’accueil, où l’individu n’existe que dans le lien aux autres. Une ode viscérale au voyage, à l’héritage et à la force d’être ensemble.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69