Vague de Jazz

Ordonnac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’office de tourisme Médoc-V1gnoble vous informe

Le groupe VAGUES DE JAZZ viendra poser ses instruments dans la salle des fêtes. Les musiciens retraverseront les grands classiques du genre. Il y aura, des notes, des rythmes, des voix, des sourires et de l’ambiance jazzy…

Un petit coin buvette pour vous accueillir, avec bonnes intentions, plaisir et petites douceurs pour les papilles.

A cette occasion, avant le concert et à l’entracte, Mr TRIOLET viendra vous faire redécouvrir des paroles chansons… comme vous ne les avez encore jamais entendus !

Organisé par la compagnie Touche le vent .

Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 59 05 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vague de Jazz Ordonnac a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Médoc-Vignoble