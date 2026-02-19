Vague de Jazz Ordonnac
Vague de Jazz Ordonnac dimanche 8 mars 2026.
Vague de Jazz
Ordonnac Gironde
Le groupe VAGUES DE JAZZ viendra poser ses instruments dans la salle des fêtes. Les musiciens retraverseront les grands classiques du genre. Il y aura, des notes, des rythmes, des voix, des sourires et de l’ambiance jazzy…
Un petit coin buvette pour vous accueillir, avec bonnes intentions, plaisir et petites douceurs pour les papilles.
A cette occasion, avant le concert et à l’entracte, Mr TRIOLET viendra vous faire redécouvrir des paroles chansons… comme vous ne les avez encore jamais entendus !
Organisé par la compagnie Touche le vent .
Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 59 05 37
