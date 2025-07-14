Vague des conscrits des conscrits de la 6 Rue Nationale à Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône

Vague des conscrits des conscrits de la 6 Dimanche 25 janvier 2026, 11h00 Rue Nationale à Villefranche sur Saône Rhône

Défilé sur le domaine publique

Début : 2026-01-25T11:00:00 – 2026-01-25T13:00:00

Fin : 2026-01-25T11:00:00 – 2026-01-25T13:00:00

Le point d’orgue de la fête des Conscrits de Villefranche sur Saône : la ‘’vague’’

La vague est le traditionnel défilé aller retour des conscrits entre la rue d’Anse, au sud, et la rue de Belleville, au nord, en parcourant sur toute sa longueur la rue Nationale longue d’un kilomètre.

Précédé par le drapeau de l’Interclas se Générale, le défilé alterne une fanfare et une classe, en commençant par les 20 ans et se termine par une fanfare.

Le défilé rassemble entre 300 et 400 conscrits, toutes classes confondues, de 20 ans à quatre vingt dix ou cent ans et entre 9 et 10 fanfares. Il commence à 11 heures précises, pour se terminer entre 13h et 13h30. Chaque conscrit porte à la main un petit bouquet rond d’oeillets rouges et de mimosa fermé dans une collerette blanche à laquelle est noué un ruban de la couleur de la classe concernée, ce qui ajoute une touche de couleur au noir et blanc de la tenue des conscrits.

En général, deux fanfares au moins ont des tenues spectaculaires, ce qui ajoute encore au spectacle.

Selon les années (nombre de conscrits / météo), entre 10 000 et 20 000 personnes se massent le long de la rue Nationale pour assister au défilé, essentiellement issues de Villefranche et des environs.

Lors du défilé, les conscrits de chaque classe sont organisés en rangs de cinq personnes qui se tiennent bras dessus, bras dessous et qui avancent en déambulant d’un trottoir à l’autre, formant, vue de loin, une vague (d’où le nom du défilé). Chaque classe est précédée par son drapeau, porté par un conscrit. Dans les classes les plus âgées, les conscrits connaissant des dif ficultés pour se mouvoir sont installés dans des voitures défilant derrière chaque classe.

Lors du défilé, les spectateurs essaient de repérer ‘’leurs conscrits’’. Les 20 ans, rois de la fête, sont particulièrement applaudis. Les plus anciens, surtout s’ils marchent, sont ovationnés et encouragés tout au long du parcours.

Lors de l’aller, les conscrits ont à coeur d’offrir à la population une ‘’belle vague’’. En revanche, pour le retour, il est de tradition que les conscrits quittent momentanément le défilé pour embrasser leur famille ou des conscrites massées sur les trottoirs.

Rue Nationale à Villefranche sur Saône Rue Nationale 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://conscrits-de-villefranche.fr/ La rue Nationale est l’artère centrale et commerciale de la ville de

Villefranche, longue d’un peu plus

d’un kilomètre en ligne droite en forme de cuvette (les deux extrémités étant plus hautes que le

centre), elle est prolongée en ligne droite au sud par la rue d’Anse et au nord par la rue de Belleville.

La rue Nationale e

st indissociable de la fête des conscrits par le caractère grandiose qu’elle donne au

défilé (du fait de la ligne droite et du fait de la perspective que procure sa forme) qui permet

d’admirer les « vagues » que font les conscrits, vagues qui ont donné leu r nom au défilé du dimanche

(La

La «

Rue Nat. » est à la fois le point de convergence des conscrits lors de la fête, et le décor des défilés

de la fête. Proximité de la gare pour un accès en train.

Stationnement automobile sur tous les parkings publics du centre ville

©Maurice Simonot