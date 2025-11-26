VAILHAU’TRAIL Vailhauquès
VAILHAU’TRAIL Vailhauquès dimanche 8 mars 2026.
VAILHAU’TRAIL
Vailhauquès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le dimanche 8 mars 2026, l’association Les Renards du Vailhau’trail organise la 123ᵉ édition du Vailhau’trail. Au programme une course de 15 km, une course de 7 km, une marche nordique active de 7 km, ainsi que des épreuves pour enfants. Les parcours de 15 km et 7 km sont inscrits au Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026.
Le dimanche 8 mars 2026, l’association Les Renards du Vailhau’trail organise la 123ᵉ édition du Vailhau’trail. Au programme une course de 15 km, une course de 7 km, une marche nordique active de 7 km, ainsi que des épreuves pour enfants. Les parcours de 15 km et 7 km sont inscrits au Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026. .
Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie vailhautrail@gmail.com
English :
On Sunday March 8, 2026, the association Les Renards du Vailhau?trail is organizing the 123? edition of the Vailhau?trail. On the program: a 15 km race, a 7 km race, a 7 km active Nordic walk, as well as events for children. The 15 km and 7 km courses are entered in the Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026.
German :
Am Sonntag, den 8. März 2026, organisiert der Verein Les Renards du Vailhau?trail die 123. Ausgabe des Vailhau?trails. Auf dem Programm stehen ein 15-km-Lauf, ein 7-km-Lauf, ein 7-km-Nordic-Walking-Aktivlauf sowie Wettbewerbe für Kinder. Die Strecken von 15 km und 7 km sind Teil des Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026.
Italiano :
Domenica 8 marzo 2026, l’associazione Les Renards du Vailhau?trail organizza la 123ª edizione del Vailhau?trail. In programma: una corsa di 15 km, una corsa di 7 km, una camminata nordica attiva di 7 km, oltre a eventi per bambini. I percorsi di 15 km e 7 km sono iscritti al Challenge Pic Saint-Loup 2025-2026.
Espanol :
El domingo 8 de marzo de 2026, la asociación Les Renards du Vailhau?trail organiza la 123ª edición del Vailhau?trail. En el programa: una carrera de 15 km, otra de 7 km, una marcha nórdica activa de 7 km, así como pruebas para niños. Los recorridos de 15 y 7 km están inscritos en el Desafío Pic Saint-Loup 2025-2026.
L’événement VAILHAU’TRAIL Vailhauquès a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP