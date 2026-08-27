Vailhau’Trail Vailhauquès
dimanche 21 mars 2027 · Vailhauquès
Informations pratiques
Vailhauquès
Vailhau’Trail
Centre du village Vailhauquès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-03-21
Le dimanche 21 mars 2027, le Vailhau’trail, organisé par l’association Les Renards du Vailhau’trail, fête sa 14e édition !
Une aventure sportive au cœur de la nature, entre sentiers sauvages, beaux paysages et plaisir de courir !
Course adultes 18 km
Course adultes 8 km
Marche 8 km
Courses enfants
Les courses de 18 km, de 8 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .
Centre du village Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie vailhautrail@gmail.com
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English :
On Sunday, March 21, 2027, the Vailhau’trail, organized by the association Les Renards du Vailhau’trail, is celebrating its 14th edition!
L’événement Vailhau’Trail Vailhauquès a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup