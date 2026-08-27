Informations pratiques

Vailhauquès

Vailhau’Trail

Centre du village Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21

Le dimanche 21 mars 2027, le Vailhau’trail, organisé par l’association Les Renards du Vailhau’trail, fête sa 14e édition !

Une aventure sportive au cœur de la nature, entre sentiers sauvages, beaux paysages et plaisir de courir !

Course adultes 18 km

Course adultes 8 km

Marche 8 km

Courses enfants

Les courses de 18 km, de 8 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .

Centre du village Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie vailhautrail@gmail.com

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English :

On Sunday, March 21, 2027, the Vailhau’trail, organized by the association Les Renards du Vailhau’trail, is celebrating its 14th edition!

L’événement Vailhau’Trail Vailhauquès a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup