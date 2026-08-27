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AGENDA · Vailhauquès

Vailhau’Trail Vailhauquès

dimanche 21 mars 2027 · Vailhauquès

Vailhau’Trail Vailhauquès

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Adresse
Centre du village
Ville
34570 Vailhauquès
Département
Hérault
Tarif

Vailhauquès

Vailhau’Trail

Centre du village Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21
fin : 2027-03-21

Date(s) :
2027-03-21

Le dimanche 21 mars 2027, le Vailhau’trail, organisé par l’association Les Renards du Vailhau’trail, fête sa 14e édition !
Une aventure sportive au cœur de la nature, entre sentiers sauvages, beaux paysages et plaisir de courir !

Course adultes 18 km
Course adultes 8 km
Marche 8 km
Courses enfants
Les courses de 18 km, de 8 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027.   .

Centre du village Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie   vailhautrail@gmail.com

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English :

On Sunday, March 21, 2027, the Vailhau’trail, organized by the association Les Renards du Vailhau’trail, is celebrating its 14th edition!

L’événement Vailhau’Trail Vailhauquès a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup