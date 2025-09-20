Vaincre la Mucoviscidose « Je souffle pour vous » Gourdon

Vaincre la Mucoviscidose « Je souffle pour vous » Gourdon samedi 20 septembre 2025.

Vaincre la Mucoviscidose « Je souffle pour vous »

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Présentation du projet par François Blériot, organisateur et coureur.

En 2019, François Blériot a réalisé la traversée de la France en 16 jours avec 835 km parcourus et plus de 18 879 euros récoltés et reversés intégralement à l’association Vaincre la mucoviscidose.

Il remet ça le 25 avril 2026 avec cette fois 55 jours et 42 km en moyenne pour un objectif de 50 000 euros.

Il vous présente son projet de la genèse à son organisation sans oublier la préparation tout en évoquant la maladie La Mucoviscidose. Un vrai don de soi face à cet énorme défi pour une noble cause… Ensemble on va plus loin… Une surprise vous attendra ! .

4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

Project presentation by François Blériot, organizer and runner

Vorstellung des Projekts durch François Blériot, Organisator und Läufer

Presentazione del progetto da parte di François Blériot, organizzatore e corridore

Presentación del proyecto por François Blériot, organizador y corredor

