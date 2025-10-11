Vaisseau Terre Villeneuve-d’Ascq

Vaisseau Terre Villeneuve-d’Ascq samedi 11 octobre 2025.

Vaisseau Terre

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2026-08-30

Le Forum départemental des Sciences vous invite à découvrir Vaisseau Terre , une exposition originale qui aborde la planète bleue sous un prisme positif et poétique.

Conçue, réalisée et présentée par la Cité de l’espace site de référence en Europe pour la diffusion de la culture spatiale et astronomique –, cette exposition porte un regard renouvelé sur la Terre.

Grâce à la richesse de ses contenus, Vaisseau Terre présente les dernières découvertes à la croisée des sciences naturelles, physiques et humaines.

Organisée autour des quatre thématiques suivantes Notre planète bleue , Une planète de vie(s) , L’humain sur Terre et Quelle Terre pour demain ? , elle invite les visiteurs, petits et grands, à se glisser tour à tour dans la peau d’astronautes, de climatologues, d’archéologues ou encore de visionnaires.

Alors, prêts à revêtir vos tenues d’explorateurs ?

Le Forum départemental des Sciences vous invite à découvrir Vaisseau Terre , une exposition originale qui aborde la planète bleue sous un prisme positif et poétique.

Conçue, réalisée et présentée par la Cité de l’espace site de référence en Europe pour la diffusion de la culture spatiale et astronomique –, cette exposition porte un regard renouvelé sur la Terre.

Grâce à la richesse de ses contenus, Vaisseau Terre présente les dernières découvertes à la croisée des sciences naturelles, physiques et humaines.

Organisée autour des quatre thématiques suivantes Notre planète bleue , Une planète de vie(s) , L’humain sur Terre et Quelle Terre pour demain ? , elle invite les visiteurs, petits et grands, à se glisser tour à tour dans la peau d’astronautes, de climatologues, d’archéologues ou encore de visionnaires.

Alors, prêts à revêtir vos tenues d’explorateurs ? .

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France accueil-forumdessciences@lenord.fr

English :

The Forum départemental des Sciences invites you to discover Vaisseau Terre , an original exhibition that takes a positive, poetic look at the blue planet.

Conceived, produced and presented by the Cité de l?espace Europe?s reference site for the dissemination of space and astronomy culture this exhibition takes a fresh look at the Earth.

Thanks to its rich content, Vaisseau Terre presents the latest discoveries at the crossroads of the natural, physical and human sciences.

Organized around the following four themes: Our blue planet , A planet of life(s) , Humankind on Earth and What Earth for tomorrow , it invites visitors of all ages to slip into the shoes of astronauts, climatologists, archaeologists and visionaries.

So, are you ready to don your explorer?s gear?

German :

Das Wissenschaftsforum des Departements lädt Sie ein, Vaisseau Terre zu entdecken, eine originelle Ausstellung, die sich dem blauen Planeten aus einer positiven und poetischen Perspektive nähert.

Die Ausstellung wurde von der Cité de l’espace Europas führendem Ort für die Verbreitung von Raumfahrt und astronomischer Kultur konzipiert, realisiert und präsentiert und wirft einen neuen Blick auf die Erde.

Dank der Fülle an Inhalten präsentiert Raumschiff Erde die neuesten Entdeckungen an der Schnittstelle zwischen Natur-, Physik- und Geisteswissenschaften.

Die Ausstellung ist in die vier Themenbereiche Unser blauer Planet , Ein Planet des Lebens , Der Mensch auf der Erde und Welche Erde für morgen gegliedert.

Sind Sie bereit, Ihre Entdecker-Kleidung anzuziehen?

Italiano :

Il Forum dipartimentale delle scienze vi invita a scoprire Vaisseau Terre , un’esposizione originale che getta uno sguardo positivo e poetico sul pianeta blu.

Ideata, prodotta e presentata dalla Cité de l’espace il principale centro europeo per lo spazio e l’astronomia questa mostra getta uno sguardo nuovo sulla Terra.

Grazie alla sua ricchezza di contenuti, Vaisseau Terre presenta le ultime scoperte all’incrocio delle scienze naturali, fisiche e umane.

Organizzata intorno ai seguenti quattro temi: Il nostro pianeta blu , Un pianeta di vita , L’umanità sulla Terra e Quale Terra per domani , invita i visitatori di tutte le età a calarsi nei panni di astronauti, climatologi, archeologi e visionari.

Allora, siete pronti a indossare la vostra attrezzatura da esploratori?

Espanol :

El Forum départemental des Sciences le invita a descubrir Vaisseau Terre , una exposición original que ofrece una mirada positiva y poética sobre el planeta azul.

Diseñada, producida y presentada por la Cité de l’espace -el centro europeo más importante del espacio y la astronomía-, esta exposición ofrece una nueva mirada sobre la Tierra.

Gracias a su rico contenido, Vaisseau Terre presenta los últimos descubrimientos en la encrucijada de las ciencias naturales, físicas y humanas.

Organizada en torno a cuatro temas: Nuestro planeta azul , Un planeta de vida(s) , El hombre en la Tierra y Qué Tierra para mañana , invita a visitantes de todas las edades a meterse en la piel de astronautas, climatólogos, arqueólogos y visionarios.

¿Estás listo para ponerte el traje de explorador?

L’événement Vaisseau Terre Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-10-03 par Hauts-de-France Tourisme