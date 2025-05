Val de Virvée en fête ! – Val de Virvée, 6 juin 2025 07:00, Val de Virvée.

Val de Virvée en fête ! Base de Loisirs Val de Virvée Gironde

Gratuit

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

La commune de Val de Virvée vous attend nombreux pour faire la fête à la base de loisirs d’Aubie-Espessas !

– Vendredi 6 juin de 19h à 23h marché gourmand nocturne.

Repas sous le chapiteau, nombreux artisans locaux, buvette, animation bandas « Les Sans Soucis », concert par le groupe « Blues en Live ».

– Samedi 7 juin de 19h à 00h Repas sous chapiteau suivi d’un bal populaire gratuit ouvert à tous.

Feu d’artifice à 23h animé par « Kevin de Décibels 33 ».

Menu repas à 20€ (résa conseillée) au 06.61.26.33.85 ou 06.59.33.66.58 Sangria, assiette de tapas, jambon braisé/frites, dessert, (boissons, vins et bières à la buvette).

– Dimanche 8 juin de 14h30 à 20h super loto avec de nombreux lots.

Sous chapiteau avec boisson et restauration sucré et salé à la buvette. .

Base de Loisirs

Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 04 45

