Val d’Or et Loupiote 2025 Salle des fêtes Avenay-Val-d’Or

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or Marne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Randonnée VTT et VAE en forêt de la Montagne de Reims et sur les sentiers autour d’Avenay Val d’Or

Pour cette année, nous vous proposons des boucles de 10, 20, 30 et 45 kms ouvertes à partir de 14h00.

Des boucles accessibles à tous et des boucles plus techniques et difficiles.

• Boucles ouvertes jusque 17 h00 en forêt 20 kms et 370 m D+, + 25 kms et 320 m D+ (cette boucle ne peut que se cumuler à celle de 20 kms)

soit pour les 2 boucles cumulées 45 kms et presque 700 m D+

• Boucles ouvertes jusque 19 h00 10 kms ludiques avec environ 100 m D+, 30 kms et 600 m D+

Les départs sur les boucles en forêt ferment à 17h00, les autres boucles sont ouvertes pour des départs jusqu’à 19h00 pour les effectuer en nocturne.

Vous pouvez effectuer les boucles de votre choix autant de fois que vous le souhaitez.

Un ravitaillement gourmand est le point de chute de toutes les boucles.

Au retour, boisson (froide et chaude) et une collation vous sont offertes dans une ambiance conviviale.

Inscription sur internet 10 €, inscription sur place 12 € (- 2 € pour les moins de 18 ans et les licenciés FFVélo).

De nombreux lots sont à gagner par tirage au sort.

Le port du casque est obligatoire et des éclairages AV et AR + gilet fluo sont vivement conseillés pour le soir.

Il s’agit d’une randonnée et non d’une compétition, un certificat médical n’est pas nécessaire en revanche, veuillez respecter le code de la route et la Nature.

Voir la vidéo https://youtu.be/wVukKLPPphc .

English : Val d’Or et Loupiote 2025

Mountain biking and VAE in the Montagne de Reims forest and on the trails around Avenay Val d’Or

This year, we’re offering 10, 20, 30 and 45 km loops open from 2.00 pm.

German :

Mountainbike- und E-Bike-Wanderungen im Wald der Montagne de Reims und auf den Pfaden rund um Avenay Val d’Or

In diesem Jahr bieten wir Ihnen Schleifen von 10, 20, 30 und 45 km an, die ab 14.00 Uhr geöffnet sind.

Italiano :

Percorsi in mountain bike e in bici nella foresta della Montagne de Reims e nei dintorni di Avenay Val d’Or

Quest’anno proponiamo percorsi di 10, 20, 30 e 45 km aperti dalle 14.00.

Espanol :

Recorridos en bicicleta de montaña y BTT por el bosque de la Montaña de Reims y los alrededores de Avenay Val d’Or

Este año, proponemos bucles de 10, 20, 30 y 45 km abiertos a partir de las 14 h.

