Val du Flot Ballade Act’rose – Wingles, 17 mai 2025 07:00, Wingles.

Pas-de-Calais

Val du Flot Ballade Act’rose rue du clair Wingles Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le Val du Flot mi terril, mi marais, un ENS pas comme les autres.

Autrefois vaste zone marécageuse, les eaux du marais Winglois furent utilisées dès le XVIIIième siècle par Vauban pour la défense de Lille. La tourbe fut extraite du marais de Wingles jusqu’en 1850. Trente ans plus tard, avec l’exploitation de la houille, de nombreux dépôts de schistes vinrent combler les marécages. Dans les années 90, une partie du site a été creusé pour lui redonner ses allures de marais.

Dans cet univers particulier entre le milieu sec du terril et les zones humides restaurées et préservées, une diversité végétale et animale importante peut s’exprimer désormais en toute tranquillité. .

rue du clair

Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 13 74

English :

Val du Flot: half slag heap, half marsh, an ENS like no other.

German :

Das Val du Flot: halb Halde, halb Sumpf, ein ENS wie kein anderer.

Italiano :

La Val du Flot: per metà cumulo di scorie, per metà palude, una ENS come nessun’altra.

Espanol :

El Val du Flot: mitad escorial, mitad pantano, un ENS sin igual.

