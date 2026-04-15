Ley

Val et Jean en concert

50 Rue principale Ley Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Festival Chansons Mêlées

Val et Jean, c’est de la nouvelle scène, du nouveau son à l’ancienne. Ces deux amis, gentiment déjantés, accompagnent leur texte à la guitare, l’accordéon et la grosse caisse. Ils aiment l’humour et jouer sur les mots. Leurs deux voix et leurs mélodies donnent la pêche et l’envie de bouger pour la fête de Ley

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

6 .

50 Rue principale Ley 57810 Moselle Grand Est foyerrural.leyr@gmail.com

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English :

Chansons Mêlées Festival

Val et Jean are the new scene, the new sound the old-fashioned way. These two crazy friends accompany their lyrics with guitar, accordion and bass drum. They love humor and playing with words. Their two voices and their melodies are sure to get you moving at Ley’s party:

Refreshments and snacks on site.

L’événement Val et Jean en concert Ley a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS SAULNOIS