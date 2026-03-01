VAL QUE DALLE au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

VAL QUE DALLE au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ils sont de retour au Café Breton et ça promet car vous les aviez adoré !

Le groupe nantais Val Que Dalle revient pour une troisième date chez nous le samedi 28 mars à 21h !

Après déjà deux passages remarqués, ils reviennent avec encore plus d’énergie et un live toujours aussi vitaminé, dansant et déjanté.

Entre influences des années 80, esprit punk et sons modernes, Val Que Dalle propose un show à part un mélange explosif qui fait autant danser que réfléchir. Leurs textes en français, à la fois légers et provocateurs, abordent avec humour des sujets très actuels.

Avec plus de 60 dates en deux ans et la sortie récente de leur premier album, le groupe s’impose comme une valeur montante.

Si tu les as déjà vus, tu sais… Si tu ne les connais pas encore, c’est le moment !

Restauration de 19h à 21h.

C’est sans réservation. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement VAL QUE DALLE au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec