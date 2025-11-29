VAL QUE DALLE CHEMIN DE TRAVERSE Nantes

VAL QUE DALLE CHEMIN DE TRAVERSE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Val que dalle c’est du disco punk en français. Il conjugue l’aspect dansant et festif avec une énergie rock, la légèreté et une colère sourde. Les claviers résolument 80 rencontrent une guitare saturée, le tout porté par le personnage de Val que dalle, sorte de farfadet pailleté, véritable comète et source d’énergie inépuisable qui traverse la scène et fend la foule comme une boule de flipper.FacebookVidéo

CHEMIN DE TRAVERSE Nantes 44000