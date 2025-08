Val Souza — « Vênus » Maison Européenne de la Photographie Paris

L’artiste brésilienne s’appuie sur une vaste recherche iconographique, qu’elle poursuit depuis plusieurs années, sur la représentation des femmes noires au Brésil et dans le monde. Val Souza puise dans des sources variées – magazines, internet, livres, réseaux sociaux, albums personnels – et mêle images d’archives et photographies contemporaines afin de mieux questionner la violence sous-jacente des représentations historiques des corps noirs.

Des figures de la pop culture comme Beyoncé et Kim Kardashian côtoient, entre autres, des portraits de Val Souza, de l’écrivaine et militante Sueli Carneiro, de Nina Simone ainsi que des photographies d’inconnues ou des images ethnographiques. La Vénus de Val Souza est multiple : elle prend forme autant dans la représentation douloureuse de Saartjie Baartman, dite la « Vénus Hottentote », réduite en esclavage, exhibée et exploitée en France, que dans des visages et des corps libres, joyeux, existant au-delà de la souffrance. Val Souza aborde les symboles et les discours qui fondent l’imagerie sociale brésilienne et ses mécanismes de racialisation et d’oppression auxquels elle oppose d’autres modes de représentation comme autant d’outils d’émancipation, permettant d’invoquer d’autres futurs possibles.

Commissariat par Thyago Nogueira (IMS, Sao Paulo) et Clothilde Morette, directrice artistique de la MEP.

En deuxième partie de Saison, du 04 au 28 septembre 2025, le Studio accueille le projet de l’artiste brésilienne Val Souza. Composée de plus de 800 images, « Vênus » est une réflexion sur l’image photographique et ses ambiguïtés, à la fois comme outil de domination et comme espace d’autodétermination.

