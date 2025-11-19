VALD EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes

VALD EN SHOWCASE Début : 2025-12-20 à 23:55. Tarif : – euros.

XPLICIT invite Vald en showcase exclusif à Nantes le samedi 20 décembre 2025 au Warehouse.C’est Noël avant l’heure au Warehouse. Vald, l’un des artistes les plus emblématiques du rap français, revient en force avec son nouvel album Pandemonium, un projet qui marque le grand retour du roi V. En renouant avec la formule de ses débuts, il signe un disque incisif et introspectif, salué par les fans et les médias.Avant et après le showcase, les platines seront entre de très bonnes mains : Matheo Desmarres, Mune et Wazy feront monter la température avec leurs sets explosifs.Un line-up taillé pour une soirée exceptionnelle : Vald, le Warehouse et le public nantais réunis pour un Noël bien plus chaud que prévu._Nous vous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée.Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44