VALD – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

VALD – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre samedi 29 novembre 2025.

VALD Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : VALDSoyez parmi les premiers à réserver vos billets Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 3 avril de 10h00.Après 3 ans d’absence et une tournée des festivals, Vald signe son grad retour sur scène.Il se produira pour une date exceptionnelle à Paris La Défense Arena, le samedi 29 novembre 2025 Limite : 8 places par commande

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92