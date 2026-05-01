Autreville-sur-la-Renne

Valdelancourt en fête

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Au programme vide-grenier, deux circuits de modélisme ferroviaire, buvette, restauration sur place, glaces, gaufres.

Animation présence de rail 52. .

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 96 65 69 valdelancourtenfete@gmail.com

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English :

L’événement Valdelancourt en fête Autreville-sur-la-Renne a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne des Trois Forêts