Valdelancourt en fête Autreville-sur-la-Renne
Valdelancourt en fête Autreville-sur-la-Renne dimanche 31 mai 2026.
Autreville-sur-la-Renne
Valdelancourt en fête
Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Au programme vide-grenier, deux circuits de modélisme ferroviaire, buvette, restauration sur place, glaces, gaufres.
Animation présence de rail 52. .
Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 96 65 69 valdelancourtenfete@gmail.com
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English :
L’événement Valdelancourt en fête Autreville-sur-la-Renne a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne des Trois Forêts