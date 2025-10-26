Valdoie 1944 Valdoie
Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-26 09:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
A la veille du 8 mai et de la victoire de 1945, c’est en compagnie de notre guide-conférencière que vous revivrez, documents à l’appui, des faits de résistance qui se sont déroulés sur la commune de Valdoie. Cette visite emprunte une partie du circuit urbain Valdoie 1944 sur les chemins de la liberté .
A partir de 12 ans
Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). .
Valdoie 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
