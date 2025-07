Valence Drôme Handball vs Montpellier Handball Palais des sports Mendés-France Valence

Valence Drôme Handball vs Montpellier Handball Palais des sports Mendés-France Valence mardi 2 septembre 2025.

Valence Drôme Handball vs Montpellier Handball

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-02

fin : 2025-09-02

Date(s) :

2025-09-02

La nouvelle saison débute avec un événement exceptionnel au Palais des Sports Pierre Mendès-France.

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 administration@valencehandball.fr

English :

The new season kicks off with an exceptional event at the Palais des Sports Pierre Mendès-France.

German :

Die neue Saison beginnt mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung im Palais des Sports Pierre Mendès-France.

Italiano :

La nuova stagione si apre con un evento eccezionale al Palais des Sports Pierre Mendès-France.

Espanol :

La nueva temporada arranca con un acontecimiento excepcional en el Palacio de Deportes Pierre Mendès-France.

L’événement Valence Drôme Handball vs Montpellier Handball Valence a été mis à jour le 2025-07-21 par Valence Romans Tourisme