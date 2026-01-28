Valence O’Point Course d’orientation Valence

Valence O’Point Course d’orientation

Lieu de RDV place des platanes au Parc Jouvet Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

+ 3€ Pass’O par personne pour les non licenciés FFCO. +1€ équipe pour location de puce si besoin

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Découvrez Valence autrement avec notre Course au Score ! Vous aimez l’aventure, la découverte et les défis ? Alors, ne manquez pas notre prochaine course au score !

Lieu de RDV place des platanes au Parc Jouvet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vso.2605@free.fr

English :

Discover Valence in a different way with our Score Race! Do you like adventure, discovery and challenges? Then don’t miss our next Score Race!

