Valence Vacance Mistral Palace Valence samedi 4 octobre 2025.

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Lycéens, Etudiants, -18ans, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif Adhérents Mistral Palace ou La Cordo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 22:00:00

fin : 2025-10-05 04:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Quand le collectif Valence Flamme rencontre les suisses de Vacance, ça donne Valence Vacance et une belle soirée electro/tekno à venir !

English :

When the Valence Flamme collective meets the Swiss group Vacance, the result is Valence Vacance and a great electro/tekno evening to come!

German :

Wenn das Kollektiv Valence Flamme auf die Schweizer von Vacance trifft, ergibt das Valence Vacance und einen schönen Elektro-/Tekkno-Abend, der uns bevorsteht!

Italiano :

Quando il collettivo Valence Flamme incontra il gruppo svizzero Vacance, il risultato è Valence Vacance e una grande serata electro/tekno in arrivo!

Espanol :

Cuando el colectivo Valence Flamme se encuentra con el grupo suizo Vacance, el resultado es Valence Vacance ¡y una gran velada electro/tekno por venir!

