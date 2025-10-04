Valence Vacance Mistral Palace Valence
Valence Vacance Mistral Palace Valence samedi 4 octobre 2025.
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Lycéens, Etudiants, -18ans, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif Adhérents Mistral Palace ou La Cordo
Début : 2025-10-04 22:00:00
fin : 2025-10-05 04:00:00
2025-10-04
Quand le collectif Valence Flamme rencontre les suisses de Vacance, ça donne Valence Vacance et une belle soirée electro/tekno à venir !
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
English :
When the Valence Flamme collective meets the Swiss group Vacance, the result is Valence Vacance and a great electro/tekno evening to come!
German :
Wenn das Kollektiv Valence Flamme auf die Schweizer von Vacance trifft, ergibt das Valence Vacance und einen schönen Elektro-/Tekkno-Abend, der uns bevorsteht!
Italiano :
Quando il collettivo Valence Flamme incontra il gruppo svizzero Vacance, il risultato è Valence Vacance e una grande serata electro/tekno in arrivo!
Espanol :
Cuando el colectivo Valence Flamme se encuentra con el grupo suizo Vacance, el resultado es Valence Vacance ¡y una gran velada electro/tekno por venir!
