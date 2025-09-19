Valenciennes avec gourmandises Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

Valenciennes avec gourmandises Vendredi 19 septembre, 17h30 Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Nord

gratuit sur réservation – inscription sur la billetterie du site internet de l’Office du tourisme de Valenciennes

Suivez votre guide à la découverte de spécialités très locales, qu’elles soient gourmandes ou amusantes. Résolvez des énigmes et déliez les secrets de la langue pour devenir incollables sur le patrimoine gourmand du valenciennois. Vous repartirez, papilles heureuses et sourire aux lèvres !

Visite Gratuite dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Nombre de place limité – réservation obligatoire

Plusieurs dégustations incluses

Vendredi 19 septembre à 17h30 – Durée 2h

Départ de l’Office du tourisme, Mont de Piété, 12 Place verte.

Visite conseillée à partir de 14 ans

Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

