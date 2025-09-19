Valenciennes avec gourmandises Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes
gratuit sur réservation – inscription sur la billetterie du site internet de l’Office du tourisme de Valenciennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:30:00
Fin : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:30:00
Suivez votre guide à la découverte de spécialités très locales, qu’elles soient gourmandes ou amusantes. Résolvez des énigmes et déliez les secrets de la langue pour devenir incollables sur le patrimoine gourmand du valenciennois. Vous repartirez, papilles heureuses et sourire aux lèvres !
Visite Gratuite dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Nombre de place limité – réservation obligatoire
Plusieurs dégustations incluses
Vendredi 19 septembre à 17h30 – Durée 2h
Départ de l’Office du tourisme, Mont de Piété, 12 Place verte.
Visite conseillée à partir de 14 ans
Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France Bienvenue au Mont de Piété; l'espace d'accueil et d'animation inédit de l'Office de Tourisme. Venez-y pour un moment unique de partage et d'échanges et repartez riche d'expériences valenciennoises. accès 12 Place verte 59300 Valenciennes (près du laboratoire)
